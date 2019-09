Exclusief voor abonnees Orde van de Paardevissers verkoopt garnaalsoep voor goed doel 18 september 2019

00u00 0

De leden van de koninklijke Orde van de Paardevissers staan zaterdag vanaf 10 uur klaar met verse soep op het Teirlinckplein in Koksijde. Ze verkopen die voor de vzw Spina Bifida en Hydrocephalus. Spina Bifida is beter gekend als open ruggetje en Hydrocephalus als waterhoofd. De Orde van de Paardevissers toont zijn goede hart en steunt dat goede doel door verse garnaalsoep te verkopen. Ze verlaten daarvoor eenmalig hun thuishaven Oostduinkerke. Met hun boerenpaard stappen ze de Noordzee in Koksijde in. Een deel van hun garnaalvangst verkopen ze en een ander deel verwerken ze in soep. Die zal vanaf 10 uur klaar zijn. Voor een kopje betaal je 1 euro en voor een liter 10 euro. Garnaalpelsters tonen tussendoor hun talent. (GUS)

