Orde op zaken Van der Poel wereldkampioen 04 februari 2019

00u00 0

Mathieu van der Poel heeft orde op zaken gesteld. In het Deense Bogense veroverde hij voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel veldrijden. Niet meer dan logisch, na een seizoen waarin hij maar twee wedstrijden niet heeft gewonnen. Wout van Aert was tweede en Toon Aerts pakte het brons. "Ik had vooraf gezegd dat ik ook zonder wereldtitel een fantastisch seizoen heb gereden. Dit maakt het nog een stuk mooier", zei Van der Poel. De Nederlander was torenhoog favoriet, net als de voorbije drie jaar, maar toen won telkens Van Aert. "Als het dit jaar niet was gelukt, was het wel in mijn hoofd gaan spelen." Meteen na zijn zege had hij in het Frans een boodschap voor zijn opa Raymond Poulidor. "Ik hoop dat hij trots op me is. Dat is hij altijd." Van der Poel is de eerste Nederlander die twee keer wereldkampioen veldrijden wordt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN