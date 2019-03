Orbán stuurt sorrybrief naar Beke 15 maart 2019

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zich in een brief verontschuldigd bij CD&V-voorzitter Wouter Beke. Enkele weken geleden vroegen twaalf christendemocratische partijen, waaronder CD&V, aan hun Europese moederpartij EVP om de Hongaarse Fidesz-partij van Orbán uit de EVP te zetten. Daarop noemde Orbán de partijen "nuttige idioten", omdat ze de machtsbelangen van de tegenstanders zouden steunen. Beke aanvaardt de excuses, maar blijft erbij dat Fidesz uit de EVP wordt gezet. "Voor alle duidelijkheid: het ging hier niet over een belediging ten aanzien van Beke", tweette de CD&V-voorzitter. "Wel over respect voor Europese waarden en betere samenwerking om de buitengrenzen van de EU te bewaken. Daarin zie ik geen wijziging. CD&V blijft op de lijn: geen plaats voor Fidesz binnen EVP." (ARA)

