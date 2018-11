Orban start affichecampagne tegen Verhofstadt 30 november 2018

De Hongaarse premier Viktor Orban is een affichecampagne gestart tegen Guy Verhofstadt, de fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement. In september stemde het Europarlement een kritisch rapport tegen Hongarije, omdat de onafhankelijkheid van justitie en media er onder druk staan en de rechten van migranten en vluchtelingen met de voeten worden getreden. Na de stemming lanceerde de regering van Orban in eigen land een anti-Europese campagne. Verhofstadt liet toen zelf affiches verspreiden waarin hij zei dat Orban met Europees geld Europa wil "vernietigen". En nu is ook Orban weer een campagne gestart, tegen de Belgische ex-premier en zijn "lakse migratiestandpunten". (ARA)

HLN