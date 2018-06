Oranje toch naar WK? De matrassen lagen al klaar 15 juni 2018

Een journalist van 'Voetbal International' zag na het ontslag van de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui zijn kans schoon om de gemoederen even op te hitsen. Süleyman Öztürk insinueerde dat Nederland de plaats van Spanje kon innemen omdat zij de FIFA-regels overtreden hadden door het buitengooien van Lopetegui. Niet iedereen had het geintje meteen in de smiezen - de hoop laaide bij heel wat supporters op - maar de Nederlandse voetbalbond liet met een leuk knipoogje richting de Belgen weten dat zij zich niet in de luren lieten leggen.

