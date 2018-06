Oranje ook mét Vormer ondermaats 05 juni 2018

Vijf dagen na zijn debuut voor de Nederlandse nationale ploeg liet Ronald Koeman de middenvelder van Club Brugge gisteravond tegen Italië - duel tussen niét-WK-gangers - voor het eerst starten. Maar dat bracht Nederland niet meteen geluk. Na de mistroostige 1-1 tegen Slovakije presteerde Oranje tegen een experimenteel Italië opnieuw ondermaats. Het 1-1-gelijkspel weerspiegelde de verhouding op het veld niet helemaal. In de eerste helft raakte Oranje geen bal goed en moest Vormer zelfs een bal van de lijn halen. Na de rust zette Zaza de dominantie van de Italianen eindelijk ook om in een doelpunt. Toch kwam Oranje op het eind beter in de match en Aké kopte kort voor tijd de gelijkmaker binnen. Vormer, die geel kreeg voor spelbederf, kon zich nauwelijks doorzetten. Na 70 minuten werd hij gewisseld. (DPB)

