Oranje onthaalt Van Dijk en Wijnaldum met erehaag 05 juni 2019

00u00 0

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn maandagavond gearriveerd in het spelershotel van Oranje in Portugal. Het duo dat zaterdag de Champions League won met Liverpool, werd in de lobby van het hotel opgewacht door de andere internationals. Ze werden onthaald met een erehaag en een groot applaus. Memphis Depay zette zelfs een liedje in: "Tu tu tu tu tu, Gini Wijnaldum!"

