Oranje is het nieuwe wit

Het lijkt een beetje alsof deze snowboardster een afdaling gaat starten op Mars, maar ze staat wel degelijk op een gewone skipiste in het Russische Esto-Sadok. De witte sneeuw daar heeft een oranje tint gekregen. Ook in Bulgarije, Oekraïne, Roemenië en Moldavië is dat het geval. De oorzaak is zand uit de Sahara, dat door de wind in Oost-Europa is terechtgekomen en dat de sneeuw oranje kleurt. Er kan nog perfect op geskied worden, maar inwoners klagen wel over rondstuivend zand.

