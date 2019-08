Exclusief voor abonnees Oranje collectief ten onder voor eigen volk 12 augustus 2019

Zo succesvol het EK in eigen Alkmaar was in de andere categorieën, zo ontnuchterend was de finale titelstrijd voor Nederland bij de elite. Enkel Sebastian Langeveld overleefde de Italiaanse 'coup' op zes ronden van het einde. Dat leidde tot een wanhoopsachtervolging van Oranje. En uiteindelijk niet één Nederlander in de top tien. "We hadden op meer gehoopt", gaf bondscoach Koos Moerenhout grif toe bij wielerflits.nl. "We waren niet op het juiste moment op de juiste plaats. En dan verlies je heel snel het overwicht en rijd je achter de feiten aan." Kopman Dylan Groenewegen werd slechts twaalfde. "Het brak op een plek waar ik het niet had verwacht", klonk het. (JDK)