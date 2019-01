Orange Belgium verhoogt prijzen niet 26 januari 2019

Geen prijsverhoging en een pakket waarin alleen een internetverbinding zit. Dat zijn twee beloftes die Orange Belgium-topman Michaël Trabbia (foto) maakt in een bedrijfsvideo. De uitdager van Telenet en Proximus belooft de prijzen voor een telecombundel en een mobiel abonnement niet te verhogen. "Net als in 2018", zegt Trabbia. "En ook geen verdoken kosten." Een andere belofte is dat klanten van Orange Belgium nog voor de zomer een internet-only-dienst kunnen bestellen. Nu bieden de meeste operatoren internet aan in een pakket met andere diensten. Ook al heeft de klant dat niet nodig. In principe zou Orange Belgium die dienst al in het voorjaar aanbieden, zo werd verwacht. Maar dat lijkt te optimistisch. Analisten rekenen er wel op dat de operator een aanbod zal doen dat duidelijk onder de prijzen van zijn concurrenten ligt. Overigens deed Trabbia nog een derde belofte voor 2019, namelijk dat zijn klanten binnenshuis mobiele dekking zullen hebben.

