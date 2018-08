Opzijgeschoven Bjelica maakt heerlijke winninggoal 20 augustus 2018

"Dat is voetbal, hé", lachte Gert Verheyen zaterdag na de match. Uitgerekend Aleksandar Bjelica, hij die door Verheyen in de voorbereiding wekenlang opzij werd geschoven, schonk de coach de volle buit met een weergaloze lob over Bruzzese. "Je ziet het dikwijls dat zoiets gebeurt... Maar de laatste twee weken is er geen enkel probleem meer tussen Bjelica en mij. Hij doet wat hij moet doen en dus is er geen reden om hem aan de kant te laten. Als hij normaal doet, speelt hij. En als hij zulke wereldgoals maakt, zeker. Als spelers hier niet met de volle goesting zijn, heeft het geen zin, maar nu doet Bjelica wat hij moet doen", aldus Verheyen. Bjelica zelf deed nogal mysterieus over zijn toekomst: "Ik wil het verleden vergeten, het gaat om vandaag. Oostende is een mooie club, maar we zullen zien wat er zal gebeuren." (TTV)

