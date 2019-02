Opzij, papa. Georges maakt die Dagelijkse Kost wel 19 februari 2019

Of er ook in pakweg 2050 nog 'Dagelijkse Kost' op tv zal zijn? Wie weet, want Jeroen Meus (40) stoomt z'n opvolger alvast klaar. Kleine Georges (6) roert met volle overgave in de potten in de opnamekeuken van zijn vader. "Opvolging verzekerd", schreef mama Stéphanie bij de foto op Instagram. Georges heeft in elk geval ambitie, vertelde zijn mama eerder. "Hij vertelde al eens dat hij kok wil worden. Maar een dag later was het truckchauffeur. En nog wat later: superheld. (lacht) "

