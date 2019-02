Opzettelijk geel kan Ramos zuur opbreken 15 februari 2019

Je moet een oude hond geen nieuwe trucjes leren: wees maar zeker dat de gele kaart van Sergio Ramos in de 89ste minuut een bewuste zet was. Real Madrid had net de 1-2 gescoord tegen Ajax en door dat geel moet Ramos de return geschorst uitzitten. Hij is dan wel speelgerechtigd voor de kwartfinale. Dan is de keuze snel gemaakt, bekende hij aan de aanwezige journalisten. Een uur later trok Ramos op twitter zijn woorden in. Allicht had hij intussen vernomen dat de UEFA van plan is een disciplinair onderzoek in te stellen en hij een zwaardere sanctie moet vrezen.