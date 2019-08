Exclusief voor abonnees Opwarming van de gemoederen tussen Anuna en Kyra 27 augustus 2019

Het boterde al een tijdje niet meer tussen Kyra Gantois (20) en Anuna De Wever (18) van Youth For Climate en nu heeft de eerste van de twee aangekondigd dat ze uit de beweging stapt. Ze verwijt Anuna dat ze een "onemanshow voor aandacht" opvoert en dat afwijkende (politieke) meningen in YFC niet geapprecieerd worden. "Ik ben het beu om behandeld te worden als een stuk vuil. Ik heb het gevoel dat ik langs alle kanten onderdrukt word en de mond gesnoerd word." Anuna houdt het in een korte reactie beschaafd: "We hebben vastgesteld dat Kyra moeite had om haar plekje te vinden in de steeds grotere ploeg die Youth For Climate is geworden." (DB)