Opvolger brugpensioen maat voor niets: amper 2,4% weer aan het werk Astrid Roelandt

11 januari 2019

05u00 0 De Krant Amper 2,4 procent van de ontslagen oudere werknemers, die recent in het SWT-stelsel belandden, is opnieuw aan het werk. "En dat ligt niet aan de VDAB, maar aan het systeem zelf."

Nu Proximus gaat herstructureren, laait de discussie over het SWT, de opvolger van het brugpensioen, opnieuw op. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) benadrukte gisteren dat dit absoluut nog niet aan de orde is bij Proximus, maar N-VA en Open Vld willen het systeem (nog steeds) afschaffen. Wie in het SWT-stelsel belandt, moet aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Toch komt er van een nieuwe job meestal niets in huis.

Van de 2.678 SWT'ers die tussen begin 2017 en juni 2018 instroomden, vonden er 65 werk - slechts 2,4%. Bij de 'langdurige' SWT'ers is dat cijfer nog dramatischer. Daar gingen slechts 28 mensen terug aan de slag. "En dat ligt niet aan de VDAB, maar aan het systeem zelf", vindt Vlaams Parlementslid Axel Ronse, die de cijfers opvroeg.

Wie in het SWT-stelsel belandt, krijgt bovenop zijn werkloosheidsuitkering een extra toeslag van zijn ex-werkgever, om het inkomensverlies deels te compenseren. Voor veel SWT'ers is het financieel niet interessant genoeg om opnieuw te gaan werken. Toch zijn ze wel verplicht om in te gaan op een passend aanbod. Na de discussie over het SWT-stelsel bij Carrefour vorig jaar, had Muyters aan de VDAB gevraagd om werkonwillige SWT'ers strikter op te volgen en indien nodig te sanctioneren. Die opvolging werd verhoogd, maar of er al sancties gevallen zijn, is niet duidelijk.