Opvoeder die misbruikte jongeren begeleidt zélf veroordeeld voor kinderporno 19 december 2018

00u00 0

Een 33-jarige man uit Brugge is veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel en 4.000 euro boete (waarvan 800 euro effectief) omdat hij kinderporno verzamelde. M.V. was op dat moment nota bene zelf aan de slag als opvoeder in een instelling van de bijzondere jeugdzorg, waar hij veelal jongeren begeleidde die seksueel misbruikt werden.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN