Exclusief voor abonnees Opvang in scholen loopt door tijdens paasvakantie 25 maart 2020

00u00 0

Kwetsbare kinderen of kinderen van ouders met een cruciaal beroep zullen ook tijdens de paasvakantie voor opvang terechtkunnen in de scholen. "We moeten iets terugdoen voor al die mensen die nu voor ons zorgen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Er zullen in die weken geen lesopdrachten aangeboden worden, wel sport en spel. De opvang is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. De algemene regel blijft wel dat kinderen zoveel mogelijk thuis moeten worden opgevangen. Als er discussie is over de beschikbaarheid van de ouders, staat het de opvang vrij een attest of bevestiging te vragen bij de werkgever. (VHS)