Opvallend 01 december 2018

In tegenstelling tot vroegere ruimtecapsules die bij hun terugkeer naar de aarde telkens in het water landden, zal de Starliner een 'zachte' landing op ingebouwde airbags maken. Met een niet-explosief mengsel van stikstof en zuurstof zullen die airbags zichzelf opblazen zodra de capsule onder 1.500 meter hoogte is gezakt. Daarvoor wordt, verspreid over de VS, in minstens vijf speciale landingsplaatsen voorzien. Uiteraard wordt de valsnelheid ook afgeremd met parachutes boven de capsule.

