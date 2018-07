Opvallende trend geeft Duivels hoop: elke 20 jaar een nieuwe wereldkampioen 10 juli 2018

De sterren staan gunstig voor de Rode Duivels. Na de oorlog is er een opmerkelijke trend waarneembaar in de erelijst met WK-winnaars. Sinds 1958 pakt er namelijk elke twintig jaar een land de wereldtitel voor het eerst. Brazilië startte de tendens door zijn eerste van vijf prijzen te pakken in '58. Vervolgens mocht Argentinië zich in 1978 voor het eerst wereldkampioen noemen. Twee decennia later vulde Frankrijk de leegte in het palmares door voor eigen volk te triomferen. Als de logica zich doorzet, mogen les Bleus en Engeland (wereldkampioen in 1966) dus geschrapt worden. Blijven over: België en... Kroatië. Wij hebben alvast een voorkeur. (VDVJ)