Opvallend: vervangers Gano... niet geselecteerd

Op z'n zachtst gezegd bizar. Waar Laszlo Bölöni donderdag zélf nog suggereerde dat Amara Baby en Ruben Geeraerts in zijn selectie de eerste alternatieven zijn om de geblesseerde Gano vanaf nu te vervangen, besliste de Roemeen gisteren... om beide heren niet in zijn selectie op te nemen. Wat de trainer van Antwerp dan wél uit z'n hoed tovert mocht er iets met Mbokani gebeuren? We hebben er het raden naar. Tenzij hij alsnog onze suggestie volgt, en Mirallas als spits posteert.

