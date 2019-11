Exclusief voor abonnees Opvallend meer Belgen gaan skiën met kerst 23 november 2019

Skireizen tijdens de kerstvakantie zitten in de lift, zo blijkt uit cijfers van de touroperators. Na het kerstverlof van 2015-2016 - een minder jaar op het vlak van sneeuwval - zag TUI het aantal skiërs eind december steeds toenemen. Dit jaar zijn er 10% meer boekingen dan vorig jaar, en zelfs 25% meer dan twee jaar geleden. Ook bij reisorganisator Kriski hebben nu al 15% meer personen geboekt dan op hetzelfde moment in 2018. "Vorig seizoen was sneeuwrijk en dus boeken mensen het jaar daarop vroeger", klinkt het bij Sunweb, dat 19% meer boekingen ontving. Ook het faillissement van Thomas Cook, het feit dat kerstdag dit jaar gunstig valt - niet in een weekend - en de huidige sneeuwval in de Alpen zijn redenen waarom het zo vlot gaat. De week van Kerstmis blijft het populairst (60%) volgens TUI. "Al telt ook de nieuwjaarsweek dit jaar 12% meer skiërs dan in 2018." Met de helft van de boekingen blijft Frankrijk het populairste wintersportland, gevolgd door Oostenrijk. Nieuwe bestemmingen als Lapland (+47%) en Andorra (+36%) doen het ook elk jaar beter. (FT)

