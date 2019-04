Exclusief voor abonnees Opvallend: Kums kapitein, en niet Trebel 05 april 2019

Stapje terug in de hiërarchie. Adrien Trebel is niet langer de aanvoerder van Anderlecht. Fred Rutten verkoos gisteren om de band rond de linkerarm van Sven Kums te houden, ondanks de basisplaats voor Trebel. In het verleden was Kums enkel kapitein bij afwezigheid van Trebel, maar Rutten breekt dus met die traditie. Intimi zeggen dat hij niet hoog oploopt met Trebel, nochtans een grootverdiener en leider in de selectie. Bruto ontvangt de Fransman jaarlijks zo'n drie miljoen euro bij Anderlecht, de kans bestaat dat hij vertrekt aan het einde van het seizoen. (PJC/NP)