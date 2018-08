Optrekje Kris Peeters 13 augustus 2018

Een mooi gemeubeld kijkappartement dat Kris Peeters en zijn vrouw huren. Er hangt geen enkel fotootje aan de muur en de reissouvenirs moeten nog uitgepakt worden of zijn in Puurs gebleven. De handtas van mevrouw staat in de gang, klaar om naar dat vierde restaurant te gaan. Toch maar onpersoonlijk. Ze hadden evengoed een hotelkamer kunnen huren, waar je zo weer kan vertrekken.

Andries van Rijsbergen, Bredene

