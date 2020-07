Exclusief voor abonnees Optreden Gene Thomas zo leuk dat het is stilgelegd 13 juli 2020

Tot drie keer heeft de organisator van de Good Mood Summer Bar in Laarne Gene Thomas gevraagd z'n optreden stil te leggen. Reden: het publiek leek de coronamaatregelen vrijdag in al zijn enthousiasme even vergeten. "Na overleg met de ordediensten hebben we besloten om het evenement zelf twee uur vroeger dan voorzien stil te leggen", zegt de organisatie vzw Samuse. nu Optredens in openlucht kunnen enkel voor een zittend publiek met een maximum van 400 personen, maar op beelden is te zien dat van social distancing geen sprake is en zowat de hele feestzone staat te dansen. Verdere optredens in de zomerbar achter het kasteel van Laarne mogen gewoon doorgaan. "Maar als we opnieuw merken dat de regels geschonden worden, zullen we niet aarzelen om ook die vroegtijdig stop te zetten."

