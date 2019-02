Optimisme over handelsdeal VS-China groeit 26 februari 2019

De Europese beurzen hebben positief gereageerd op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de geplande importheffingen op meer dan 200 miljard dollar aan Chinese exportgoederen uit te stellen. Dat gebeurde omdat er "aanzienlijke vooruitgang" is geboekt over belangrijke structurele problemen, zoals intellectuele eigendom, de transfer van technologieën en landbouw. "Daarom zal ik de verhoging van invoerrechten, die gepland was op 1 maart, uitstellen." Trump benadrukte ook dat hij een ontmoeting met de Chinese president Xi plant in zijn buitenverblijf in Florida, als het akkoord helemaal rond is. De hoop op een nakende deal deed de Europese beurzen zowat een halve procent stijgen. Ook Wall Street won terrein.

