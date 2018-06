Optimisme ondanks uitschakeling 27 juni 2018

Geen van beide naar de achtste finales. Maar toch blikten Peru en Australië na hun onderlinge confrontatie met een positief gevoel terug. De Zuid-Amerikanen pakten tegen de Socceroos hun eerste WK-overwinning in 40 jaar en 15 dagen. "We hebben getoond dat Peru elk team aan kan", meende aanvoerder Paolo Guerrero, die goed was voor een goal en een assist.