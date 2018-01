Opstootje ontsiert oefenmatch Club-Groningen 2-1 00u00 0

Een meer dan verdiende zege in de eerste en enige oefenmatch op stage. "We waren de betere ploeg en het was goed om te zien dat de automatismen er nog waren", aldus Leko. "We hebben twee keer gescoord en hadden nog vijf, zes en zelfs meer grote kansen. Maar het was belangrijkste was dat de wil en de spirit er was." Vossen (na een goede actie van Refaelov) en Vanaken (op vrije trap) scoorden. Die laatste liet zich op het einde na een akkefietje opnaaien, waarna een opstootje volgde met alle spelers. Zowat de hele technische staf van Club en Groningen moesten tussenkomen om de gemoederen te bedaren.

