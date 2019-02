Opsteker voor Mertens, nu wacht Pliskova (WTA 5) 13 februari 2019

Maandag kwam Elise Mertens (WTA 21) aan in Doha en gisteren moest ze al direct de baan op. Gelukkig dat Katerina Siniakova (WTA 44) ook van een Fed Cup-ontmoeting kwam waardoor beide dames met min of meer gelijke wapens aan die eerste ronde van de Qatar Open moesten beginnen. Mertens toonde zich voor de tweede keer dit jaar de betere van de 22-jarige Tsjechische en haalde het na 80 minuten met 6-4, 6-2. Meteen een opsteker na haar minder optreden afgelopen weekend in Luik. Temeer aangezien de omstandigheden niet van de poes waren - naast de jetlag stond er veel wind en was het frisjes in Doha. Coach David Taylor loofde alvast haar ingesteldheid en professionalisme. Haar vijfde overwinning van het jaar levert Mertens meteen een interessante tweede ronde op: Karolina Pliskova (WTA 5) is het tweede reekshoofd in het Midden-Oosten. De 23-jarige Limburgse speelde nooit eerder tegen de beste serveerster van het circuit, die op de Australian Open nog Serena Williams klopte en er de halve finale haalde. Het is de negende keer dat Mertens tegen een topvijfspeelster uitkomt, waarbij ze op zoek gaat naar een derde zege. (FDW)

