Exclusief voor abonnees Opsteker voor Club: ziekenboeg Galatasaray overvol 21 november 2019

00u00 0

Fatih Terim moet puzzelen. Met de belangrijke wedstrijden tegen Basaksehir (morgen) en Club Brugge (dinsdag) in het verschiet mist de coach van Galatasaray een pak spelers wegens blessure. Zo sukkelt spits Falcao met een probleem aan de achillespees - hij komt dinsdag tegen blauw-zwart sowieso niet in actie. Hetzelfde geldt voor zijn logische vervanger Andone. Galatasaray moet hopen dat Babel fit raakt, anders is de spoeling voorin wel héél dunnetjes. Nog geblesseerd, maar mogelijk terug op dinsdag: doelman en boegbeeld Muslera. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zijn ook Luyindama en Balanda momenteel out. Een overvolle ziekenboeg dus, wat Club Brugge alleen maar kan toejuichen. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu