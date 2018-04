Opsteker in het dubbel 17 april 2018

00u00 0

David Goffin knoopte in het dubbelspel alvast weer aan met winst. In de eerste ronde in Monaco won hij aan de zijde van Grigor Dimitrov met 7-6, 6-2 van het Franse duo Mannarino-Martin. In de tweede ronde spelen ze tegen het achtste reekshoofd Dodig-Ram. (FDW)