Opsteker bij Engeland: Kane verlengt bij Tottenham tot 2024 09 juni 2018

00u00 0

Het loonplafond bij Tottenham is doorbroken. Om topschutter en uithangbord Harry Kane (24) wat langer te houden, tastte krenterige voorzitter Daniel Levy diep in de buidel. Hij verdubbelde het loon van de Engelse international, dat met bonussen kan oplopen tot meer dan 220.000 euro per week. Tot voor kort lag de loonlimiet bij de Spurs op 120.000 euro per week. Jeugdproduct Kane tekende zijn overeenkomst al een tijdje geleden, maar Tottenham maakte van een nieuwsarme dag gebruik om met de headlines te gaan lopen. Kane tekent voor 6 jaar bij, tot 2024, en verwacht dat anderen snel zullen volgen. Onder anderen Dele Alli en ook Jan Vertonghen, met wie er over een nieuw contract werd gepraat. De toekomst van twee andere Belgen is onzeker. Gesprekken met Toby Alderweireld sprongen af. Over zijn toekomst - mogelijk een verkoop - valt na het WK een beslissing. Moussa Dembélé ligt nog een jaar vast, maar hij twijfelt of zijn broze lichaam nog een seizoen Premier League en het regime van Pochettino aankan. Hij wil andere lucht opsnuiven en op zijn 31ste voor de laatste keer langs de kassa passeren. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN