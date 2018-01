Opstand Iran 00u00 0

Jan Segers heeft in zijn opinie 'Adieu, ayatollahs' goed weergegeven wat er vandaag allemaal speelt in Iran. Omdat ik in de jaren 70, toen de sjah van Perzië er nog de baas was, meerdere keren in Iran geweest ben voor mijn werk (een Amerikaans bedrijf), volg ik nog steeds alle nieuws over dit land. Dit komt omdat wat er gebeurd is bij de afzetting van de sjah niet normaal en zeker niet democratisch verlopen is. Ook door de schuld van Frankrijk, waar Khomeini indertijd dagelijks op televisie zijn boodschap kon meedelen aan zijn medestanders (een beetje als Puigdemont uit Catalonië die eerder ook te veel op de VRT te zien was). Ik overnachtte er telkens in het Intercontinental Hotel in Teheran waar de alcohol en de wijn dagelijks vloeiden en waar ook de Iraniërs zelf kwamen drinken. Natuurlijk was de sjah een dictator (met de SAVAK, inlichtingendienst, die overal aanwezig was) maar de economie bloeide en jaarlijks waren er internationale beurzen met deelnemers en bezoekers uit alle landen van de wereld. En niet alleen in Teheran, ook in andere steden draaide de economie op een maakindustrie met vele zeer intelligente Libanezen. Tot in 1978.

