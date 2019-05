Exclusief voor abonnees Opstand in het Gravensteen VOORGELEZEN 01 juni 2019

Half bekend Gent en een pak niet-Gentse BV's doken de studio in voor 'Johanna en het Gravensteen', nummer 15 al in de serie 'Heerlijke Hoorspelen' van Studio Het Geluidshuis. Greep het team voor eerdere luisterboeken terug naar onder andere Shakespeare, de gebroeders Grimm en Jules Verne, dan komen ze deze keer met een grappige muzikale geschiedenisles over de Beeldenstorm in de 16de eeuw, met Gents beroemde burcht in de hoofdrol. Hulp bij het scenario kwam van Historische Huizen, de stadsdienst die zeven Gentse monumenten beheert en die plekken op een hippe manier in de kijker zet.

En het verhaaltje? Dat draait rond het koppel Johanna en Jacob, die de strijd aanbinden tegen de Raad van Vlaanderen, rond paella en Gentse waterzooi, én rond allesbehalve rechtvaardige rechters. Onder meer Johan Heldenbergh, Charlotte Vandermeersch en Matthias Sercu deden het stemmenwerk. Dikke aanrader voor tijdens die autotrip naar je vakantiebestemming deze zomer!

Johanna en het Gravensteen. Het Geluidshuis.

€ 19,95 (boek, cd & downloadcode). Vanaf 8 jaar.

+ Alweer lekkere lees- en luisterkost voor jong én minder jong.

- Droogstoppels en zuurpruimen gelieve zich te onthouden.

