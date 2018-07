Opsluiten van migrantenkinderen: big business in VS 14 juli 2018

De Amerikaanse overheid heeft vorig jaar 823 miljoen euro betaald om minderjarige migranten op te sluiten. Dat geld gaat volgens persagentschap AP naar de organisaties die de opvangcentra runnen - die meestal als liefdadigheidsinstellingen geregistreerd staan. De grootste slokop is Southwest Key, bekend van de omstreden opvang van 1.500 migrantenkinderen in een afgedankte supermarkt in Texas. Die non-profitorganisatie betaalde zijn stichter en directeur Juan Sánchez in 2016 al 1,3 miljoen euro - meer dan het dubbele van wat het Rode Kruis in de VS aan zijn topman uitkeert. Om aan de stijgende vraag naar opvang te voldoen, schreef de overheid in mei vijf nieuwe aanbestedingen uit voor in totaal 430 miljoen euro, waardoor er in 2018 meer dan een miljard valt binnen te rijven. Er zitten nu meer dan 11.800 kinderen vast die de VS alleen zijn binnengekomen of van hun ouders werden gescheiden. (GVV)

