Exclusief voor abonnees Opslag en nieuw contract voor Dewaest 29 juni 2019

00u00 0

Sébastien Dewaest heeft gisteren een nieuw contract ondertekend bij Racing Genk, tot 2023. De 28-jarige centrale verdediger is al sinds 2015 aan de slag in de Luminus Arena en was afgelopen seizoen een van de sterkhouders bij de landskampioen. Daarvoor is Dewaest nu beloond met een nieuwe, verbeterde overeenkomst. (KDZ)