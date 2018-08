Opschudding in Italiaans kamp bij dopingcontrole EK SKEELEREN 21 augustus 2018

Op het EK skeeleren in Zandvoorde was er zondagavond enige opschudding tijdens een dopingcontrole bij de Italiaanse ploeg. De politie diende zelfs bijstand te leveren. Na het aantreffen van verdachte voorwerpen wilde de aangestelde dopingdokter namelijk het kamp van de Italianen grondiger doorzoeken en dat was niet naar de zin van de trainers. Die weigerden aanvankelijk mee te werken, waarop de dopingcontroleur de politie belde. Volgens organisator Marc Decraemer, voorzitter van ZRC Zandvoorde, was er uiteindelijk weinig aan de hand. "De Italianen, een topploeg, voelden zich in hun eer gekrenkt omdat er plots gewag werd gemaakt van verdachte voorwerpen en vermeende doping. Daarom wilden ze aanvankelijk niet ingaan op de verdere controle." Bij het zien van de politiecombi's voelden ze zich nog meer geviseerd. "De dokter heeft mij bevestigd dat er geen verboden middelen werden gevonden", aldus Decraemer. Of er daadwerkelijk doping werd gebruikt op het EK skeeleren, moet de analyse van de urinestalen uitwijzen. (BBO)

