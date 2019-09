Exclusief voor abonnees Opruimen na de zondvloed 18 september 2019

Na de zondvloed die het zuidoosten van Spanje de voorbije dagen teisterde, moet er opgeruimd worden. Voor sommigen moet dat wel heel drastisch: deze man in het dorpje Almoradi, bij Alicante, zet zowat zijn hele inboedel op straat, klaar voor de vuilnisbelt. Alles is beschadigd door het water. In Almoradi en Dolores hebben duizenden inwoners hun woningen moeten verlaten door de overstromingen. Meer dan 70 wegen werden afgesloten. Straten kwamen blank te staan door de hevige regenval en doordat de rivier Segura buiten haar oevers trad. Het leger zette 3.000 soldaten in om de bewoners te helpen evacueren. In totaal kwamen zeker zeven mensen om het leven.

