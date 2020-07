Exclusief voor abonnees Oproep 13 juli 2020

Onze horeca was de laatste sector die mocht opstarten na de lockdown, en nu blijkt dat ze zoveel weken later nog steeds moeilijk herstellen. Mijn hart bloedt als ik zie hoeveel inspanningen restaurant en café-uitbaters zich getroost hebben om alles in veilige en goeie banen te leiden. Cafés en restaurants zijn het kloppend hart van de maatschappij. Als klant beseffen we soms veel te weinig hoe belangrijk de sociale functie is van mensen die ons elke dag met de glimlach bedienen. Daarom deze oproep om een beetje meer dan aan je vertrouwde tempo eens iets te gaan eten of drinken. Ik vraag dit niet aan wie door deze gezondheidscrisis in financiële moeilijkheden gekomen is. Ik vraag dit wel aan de overgrote meerderheid die na twee maanden thuiszitten een bijkomend potje te verteren heeft. En vergeet de fooi niet!

Raf Vandenbergh, Gent

