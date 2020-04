Exclusief voor abonnees Oproepen huiselijk geweld: + 70% 08 april 2020

Het aantal oproepen bij hulplijn 1712 is met 70% gestegen. Als antwoord op de coronacrisis breidt 1712 zijn chat- en telefonische openingsuren en interne capaciteit uit en lanceert de hulplijn een campagne over familiaal geweld. Vlaams minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke geeft 1712 ook extra geld. "Als professionele eerstelijnshulplijn heeft 1712 een belangrijke opdracht en om die reden heb ik beslist een extra subsidie toe te kennen om de werking en capaciteit tijdens deze crisis te versterken. We hopen zo slachtoffers, omstanders en daders van geweld aan te sporen om de stap naar hulpverlening te zetten." (IBO)

