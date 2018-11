Oproep op Facebook: "Laat huis van Zuhal Demir instorten" 09 november 2018

Een 37-jarige man uit Beringen heeft via Facebook opgeroepen om het huis van N-VA-politica Zuhal Demir te laten instorten. Dat deed hij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Als deze vrouw in Genk woont en in alle vrijheid de Turkse burgers kan beledigen, is dit een schande. (...) Niet achter het toetsenbord van je oren maken. Maak haar leven ondraaglijk. Deze straatloze honden verdienen elk geweld", schreef de man. Demirs advocaat verdedigt haar in een vijftal gelijkaardige zaken. "Ze was echt bang dat er fysiek geweld zou volgen. Dit heeft niets meer met vrije meningsuiting te maken." Demir vraagt één symbolische euro schadevergoeding. Strafrechtelijk riskeert de beklaagde 400 euro boete met uitstel. "Facebook is gevaarlijk: je weet niet meer wat mag en wat niet", liet hij weten. "Ik heb het bericht intussen verwijderd." (BVDH)

