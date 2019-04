Exclusief voor abonnees Oproep om Stig 'Sportman van het Jaar' te maken al 25.000 keer gedeeld 05 april 2019

In één dag tijd is de oproep om Stig Broeckx 'Sportman van het Jaar' te maken al meer dan 25.000 keer gedeeld. Het idee kwam van een kijker van 'Bargoens', het tv-programma op Eén dat onder anderen de voormalige renner volgt. "Massaal delen", schreef Wim Rubbens onder zijn Facebookpost. "Misschien maken we het verschil." Rubbens deed zijn oproep omdat hij zo onder de indruk was van de revalidatie van Stig. "Geef deze knaap, die zo goed als dood geweest is en nu toch weer op een koersfiets kan rijden, het respect en de erkenning die hij verdient."

