Oprichtster Roularta op 93 jaar overleden 18 april 2018

00u00 0

Marie-Thérèse De Clerck, die samen met haar man Willy De Nolf Roularta oprichtte, is maandag in Roeselare overleden. Ze werd 93 jaar. Roularta startte in 1954 als een uitgever van huis-aan-huis-bladen en het weekblad 'De Roeselaarse Weekbode'. Bij het overlijden van haar man in 1981 nam zij het familiebedrijf in handen, gesteund door haar kinderen. Later groeide Roularta uit tot een beursgenoteerde mediagroep, met een personeelsbestand van 1.327 werknemers en 286 miljoen euro omzet. De Clercks zoon Rik De Nolf had er de touwtjes in handen tot 2016. Sindsdien is zijn schoonzoon Xavier Bouckaert CEO.