Oprichter verkoopt Ben Fresh volledig aan Greenyard 04 april 2018

Groenten- en fruitverhandelaar Greenyard heeft de volledige controle in handen gekregen bij Greenyard Fresh Direct Belgium, het vroegere Ben Fresh. Greenyard had al een belang van 51% in het Kempense bedrijf dat groenten en fruit levert aan zelfstandige supermarkten. Nu heeft oprichter Ben De Pelsmaeker ook de resterende 49% verkocht aan het bedrijf van zakenman Hein Deprez. Over de overnameprijs is niets bekend, behalve dat De Pelsmaeker aandeelhouder wordt van Greenyard aan 19,68 euro per aandeel. Het vroegere Ben Fresh was in het meest recente boekjaar goed voor een omzet van 115 miljoen euro, maar was wel verlieslatend.

HLN