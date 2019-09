Exclusief voor abonnees Oprichter Lidl is nu rijker dan hele Aldi-familie 13 september 2019

Ondanks de kleine marges in de warenhuisretail heeft de Lidl-keten Dieter Schwarz (foto) geen windeieren gelegd. De oprichter van Lidl is momenteel de rijkste Duitser. Afhankelijk wat allemaal in rekening wordt genomen, wordt het vermogen van de 79-jarige Schwarz tussen de 25 en de 41,5 miljard euro geschat. Dat laatste bedrag becijferde en publiceerde tijdschrift 'Bilanz' deze week. De Lidl-stichter gaat zo in zijn eentje de hele familie van Theo Albrecht van Aldi Nord vooraf, én de familie-Porsche. Die worden elk geschat op 18 miljard euro. (SPK)