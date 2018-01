Oprichter Econocom schuift aandelen door naar zoon 00u00 0

Jean-Louis Bouchard, de oprichter en grootaandeelhouder van Econocom, schuift een deel van zijn aandelenpakket door naar zijn zoon Robert. In totaal heeft Robert Bouchard, die recent operationeel directeur werd bij het IT-dienstenbedrijf, 7 miljoen aandelen - goed voor 2,85% van het totaal - overgenomen van zijn vader voor 42 miljoen euro. Of gemiddeld 6 euro per stuk. Door de transactie zakt het belang van Jean-Louis Bouchard naar 37,4% als men rekening houdt met de eigen aandelen die Econocom aanhoudt. Robert Bouchard volgt binnen een jaar zijn vader op als CEO bij Econocom.

