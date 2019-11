Exclusief voor abonnees Oprichter Cirque du Soleil kweekt wiet op privé-eiland 14 november 2019

00u00 0

Guy Laliberté, de oprichter van Cirque du Soleil, is gearresteerd voor het kweken van cannabis op zijn privé-eiland in Frans-Polynesië. De Canadees werd opgepakt toen hij op het eiland arriveerde. Laliberté zou de cannabis gekweekt hebben in een container die hij op slot deed. Volgens Lune Rouge, het vennootschap van de Canadees, zou hij de cannabis strikt persoonlijk en enkel voor medische doeleinden gebruiken. Laliberté investeert in Canada al langer in medicinale marihuana. Sinds afgelopen zomer biedt hij zijn eiland te huur aan voor 900.000 euro per week.