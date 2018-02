Oprichter bouwt belang in Option snel af 14 februari 2018

00u00 0

Jan Callewaert, de oprichter van het zieltogende technologiebedrijf Option, blijft massaal zijn aandelenpakketten verkopen. Uit de transparantiemededelingen op de site van waakhond FSMA blijkt dat Callewaert de voorbije weken ruim 13,5 miljoen aandelen heeft verkocht aan een gemiddelde prijs van 0,053 euro per stuk. De verkoop heeft hem circa 715.000 euro opgeleverd. Daardoor ziet Callewaert zijn belang in Option dalen tot onder de 20%. Hij heeft bij Option alleen nog een mandaat als bestuurder, nadat hij vorig jaar de touwtjes uit handen moest geven. De nieuwe sterke man is Eric Van Zele, de gewezen topman van Barco. Die zal na de omzetting van de schulden in aandelen een belang van meer dan 40% in Option aanhouden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN