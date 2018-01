Oprah zou Trump verslaan volgens enquête 00u00 0

Als presentatrice Oprah Winfrey tegen Donald Trump zou strijden om president te worden, zou de helft van de Amerikanen op haar stemmen, tegenover 39% voor Trump. Dat blijkt uit een rondvraag van radiozender NPR, in navolging van de hype die ontstond na Winfreys toespraak bij de Golden Globes. Dat betekent echter niet dat de Amerikanen zitten te wachten op Oprah in het Oval Office: slechts 35% wil dat de 63-jarige presentatrice in 2020 een gooi doet naar het presidentschap. Vooral bij de Republikeinen krijgt ze maar weinig steun: 15%. Bij de Democraten stijgt dat getal wel naar 47%.