Oprah maakt programma's voor Apple 18 juni 2018

00u00 0

Apple heeft niemand minder dan Oprah Winfrey aan zich weten te binden. Het tv-icoon gaat films, boeken en apps maken. Apple heeft de samenwerking bevestigd, maar laat weinig informatie los. Volgens de 'Hollywood Reporter' heeft Oprah een meerjarig contract getekend. Ze zou originele programma's voor Apple maken waarin contact met publiek over de hele wereld centraal straat. Waar en hoe deze te bekijken zijn, is nog de vraag. Apple is druk bezig met het optuigen van de eigen tv-dienst, maar de shows van Oprah zouden bijvoorbeeld ook in Apple Music kunnen komen. Volgens de geruchten lanceert Apple zijn tv-dienst ergens begin volgend jaar.