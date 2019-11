Exclusief voor abonnees Oppositielid roept zichzelf uit tot president van Bolivia 14 november 2019

In Bolivia heeft Jeanine Áñez, een politica van de oppositiepartij Nationale Eenheid, zichzelf uitgeroepen tot voorlopig president. Zij is de tweede vice-voorzitter van de Senaat en heeft volgens de grondwet dat recht, nadat staatshoofd Evo Morales, diens vice-president en de leiders van Senaat en Lagerhuis ontslag hadden genomen. Maar Morales protesteerde al wel omdat de benoeming van Áñez gebeurde zonder het vereiste quorum in het parlement. De belangrijkste taak van het interim-staatshoofd is om nieuwe verkiezingen te organiseren.

